На Украине призвали уволить преступника Сырского

Депутат Рады Марьяна Безуглая, которая на днях подала прошение об отставке с поста замглавы комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки, снова заявила об интригах главкома ВСУ Александра Сырского.

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По ее данным, он организовал ряд расследований против неугодного командующего сил беспилотных систем Вадима Сухаревского, чтобы избавиться от него. Зато своего друга начальника Львовской сухопутной академии "легендарного коррупционера" генерала Ткачука по прозвищу "Чемодан", который получает взятки чемоданами, он покрывает и уводит от расследований.

Ранее генерал Николюк подал в суд на Сырского после того, как его сняли в связи с протестами против искажения информации, чем постоянно занимается Сырский. Это один из немногих высокопоставленных военных в ВСУ, который пытается предоставлять адекватную информацию о текущей ситуации на фронте. И Сырский пытается его уничтожить.

Безуглая приводит и другие случаи покрывательства Сырским своих людей. А сам он "героически" руководит курской операцией, укрывшись на Харьковщине от неудобных вопросов.

По требованию Сырского был уволен главный инспектор минобороны Украины Игорь Воронченко сразу после того, как тот доложил на ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ. Это вызвало нешуточный гнев Сырского.

"Не дать развалиться культуре лжи и сохранить "своих" — вот цель Сырского и связанных с ним генеральских фракций. Репрессивная мафия без будущего, готовая потопить страну в маневрах, лишь бы сохранить старую иерархию", - негодует она, называя его деятельность преступной.

Саму Безуглую внесли в базу сайта "Миротворец" за "дискредитации органов власти и ВСУ, раскол гражданского общества, распространение гостайны". Будто бы она системно и спланированно действует в интересах России.