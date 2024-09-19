Лии Ахеджаковой теперь нельзя лежать из-за болезни

Российской артистке Лии Ахеджаковой запретили лежать. Ей нельзя принимать горизонтальное положение из-за воспаления седалищного нерва. Ахеджаковой можно лежа только спать и заниматься сексом. Отмечается, что у Ахеджаковой есть муж, который младше нее на 20 лет.

Как пишет телеграм-канал Mash, артистка обратилась в больницу из-за болей в спине примерно месяц назад. 86-летняя актриса пожаловалась врачам, что не может двигаться, наклоняться и плюс ко всему у нее бессонница. После обследования медики диагностировали воспаление седалищного нерва. Ахеджаковой назначили терапию и строгий распорядок дня: нетяжелые физические нагрузки, сон и пробуждение только в строго определенное время.

Также актрисе предписали спать на специальном матрасе в тёмной прохладной комнате.

В 2023 году Лию Ахеджакову предлагали внести в список иноагентов из-за ее интервью украинским СМИ и помощи ВСУ.

С такой инициативой выступал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Также он просил возбудить против нее три уголовных дела по статьям о госизмене, дискредитации Вооруженных сил РФ и разжигании вражды.

После этого актриса обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать её преследователей. Именно они писали, что она ненавидит Россию и перечисляет деньги украинским военным.

Ахеджакова ушла из "Современника" после 50 лет работы и теперь даёт спектакли только за границей.