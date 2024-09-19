"Прощайся с близкими, готовься уехать". Блогер Уланова угрожает своим жертвам и продолжает мошенническую деятельность, - депутат

К депутату гордумы Екатеринбурга Алексею Мещерякову обратилась инициативная группа граждан, обманутых уральской блогершей Екатериной Улановой. По их словам, даже во время меры пресечения Уланова находит новых жертв - сейчас известно как минимум о 30 новых случаях обмана по "старой схеме" - взяла предоплату, товар не выслала, а деньги вернуть отказалась.

"Ulanova Бюро" по-прежнему работает, а Екатерина Уланова активно рекламирует и продает парфюмерию, косметику. Договоры и поставки оформляет через третьих лиц. Мы создали Телеграм-канал пострадавших от ее действий, куда постоянно добавляются новые участники", - рассказала одна из бывших клиенток блогера Оксана Низамутдинова.

Напомним, в декабре 2023 года в отношении Екатерины Улановой было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Девушку с супругом задержали в аэропорту Кольцово. По версии следствия, блогер продавала бытовую технику, мобильные телефоны, парфюм, брендовые вещи в своем онлайн-магазине, но заказчикам оплаченный товар не отправляла, ссылаясь на проблемы с поставщиками, а деньги не возвращала. По официальным данным от ее действий пострадало более 300 человек (по неофициальным – более 1000), а ущерб превышает 230 млн рублей. На время следствия суд избрал для Улановой меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако в прошлом месяце изменил на подписку о невыезде.

В своем Telegram-канале депутат Мещеряков опубликовал записи с историями жертв Улановой: кто-то продал квартиру, чтобы расплатиться с долгами, у кого-то чуть не забрали приемную дочь, а у матери одной из пострадавших случился сердечный приступ после новостей о мошенничестве. К сожалению, этой весной, женщина скончалась.

Пострадавшие считают, что Уланова избежит наказания и продолжит мошенническую деятельность. Уголовное дело будто бы и вовсе не отразилось на девушке - она по-прежнему публикует в социальных сетях свою шикарную жизнь: дорогое арендное жилье, частная школа для ребенка и даже новый автомобиль премиум класса, арендованный вместо арестованного приставами Range Rover. Пострадавшие утверждают, что блогер бессовестно наслаждается жизнью на их деньги и не стыдится угрожать и словесно издеваться над новыми жертвами.

В это же время жертвы блогера вынуждены оплачивать кредиты, которые взяли на приобретение, как оказалось, несуществующего товара. По их словам, блогера не трогает трагедия людей. Вместо этого, она продолжает смеяться над ними и нисколько не раскаивается в своих действиях.

"Есть такие, кто продал квартиру, чтобы выбраться из долгов. Другие вкалывают на 2-3 работах, не видят своих детей и серьезно подрывают здоровье на фоне стресса. Есть знакомые супруги, которые из-за долгов заключили контракт и ушли на СВО. Уланову не трогает ничья беда. Одна девушка попросила вернуть деньги, сначала потому что отец заболел раком, а потом на его похороны – отказала. Другая девушка из Курской области тоже умоляла войти в ее положение и в ответ получила совет: "Прощайся с близкими, готовься уехать…", - рассказали депутату на приеме.

Накануне глава СК России Александр Бастрыкин в очередной раз обратил внимание на резонансное дело и затребовал повторный доклад по уголовному делу Улановой. Ранее оно было передано из прокуратуры для дальнейшего расследования в органы МВД России.

"Об Улановой и ее мошенничестве с продажами узнал в ноябре 2023 года. Сразу направил обращения в правоохранительные органы, привлек СМИ и общественность, благодаря чему дело сдвинулось с мертвой точки. Сейчас проходит опрос пострадавших – их очень много. Буду держать руку на пульсе, попрошу поддержки у общественников, коллег из думы Екатеринбурга, Законодательного собрания Свердловской области и Госдумы. Мошенница должна вернуть деньги пострадавшим и понести заслуженное наказание!" - отметил депутат Алексей Мещеряков.

В конце прошлого года на подследственную блогершу из Екатеринбурга был подан групповой иск в суд. Ранее глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявляла, что число пострадавших от екатеринбургского блогера превысило тысячу человек.