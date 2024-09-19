"Прощайся с близкими, готовься уехать". Блогер Уланова угрожает своим жертвам и продолжает мошенническую деятельность, - депутат

19 Сентября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Не валяйте Дурова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: телеграм-канал &quot;Нокаут от депутата Мещерякова&quot; / t.me/Mesheryakov_A

"Прощайся с близкими, готовься уехать". Блогер Уланова угрожает своим жертвам и продолжает мошенническую деятельность, - депутат

К депутату гордумы Екатеринбурга Алексею Мещерякову обратилась инициативная группа граждан, обманутых уральской блогершей Екатериной Улановой. По их словам, даже во время меры пресечения Уланова находит новых жертв - сейчас известно как минимум о 30 новых случаях обмана по "старой схеме" - взяла предоплату, товар не выслала, а деньги вернуть отказалась.

"Ulanova Бюро" по-прежнему работает, а Екатерина Уланова активно рекламирует и продает парфюмерию, косметику. Договоры и поставки оформляет через третьих лиц. Мы создали Телеграм-канал пострадавших от ее действий, куда постоянно добавляются новые участники", - рассказала одна из бывших клиенток блогера Оксана Низамутдинова.

Прием у депутата Алексея Мещерякова(2024)|Фото: телеграм-канал "Нокаут от депутата Мещерякова" / t.me/Mesheryakov_A

Напомним, в декабре 2023 года в отношении Екатерины Улановой было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Девушку с супругом задержали в аэропорту Кольцово. По версии следствия, блогер продавала бытовую технику, мобильные телефоны, парфюм, брендовые вещи в своем онлайн-магазине, но заказчикам оплаченный товар не отправляла, ссылаясь на проблемы с поставщиками, а деньги не возвращала. По официальным данным от ее действий пострадало более 300 человек (по неофициальным – более 1000), а ущерб превышает 230 млн рублей. На время следствия суд избрал для Улановой меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако в прошлом месяце изменил на подписку о невыезде.

В своем Telegram-канале депутат Мещеряков опубликовал записи с историями жертв Улановой: кто-то продал квартиру, чтобы расплатиться с долгами, у кого-то чуть не забрали приемную дочь, а у матери одной из пострадавших случился сердечный приступ после новостей о мошенничестве. К сожалению, этой весной, женщина скончалась.

Пострадавшие считают, что Уланова избежит наказания и продолжит мошенническую деятельность. Уголовное дело будто бы и вовсе не отразилось на девушке - она по-прежнему публикует в социальных сетях свою шикарную жизнь: дорогое арендное жилье, частная школа для ребенка и даже новый автомобиль премиум класса, арендованный вместо арестованного приставами Range Rover. Пострадавшие утверждают, что блогер бессовестно наслаждается жизнью на их деньги и не стыдится угрожать и словесно издеваться над новыми жертвами.

Переписка пострадавший от действий блогера Екатерины Улановой(2024)|Фото: телеграм-канал "Нокаут от депутата Мещерякова" / t.me/Mesheryakov_A

Переписка пострадавший от действий блогера Екатерины Улановой(2024)|Фото: телеграм-канал "Нокаут от депутата Мещерякова" / t.me/Mesheryakov_A

Переписка пострадавший от действий блогера Екатерины Улановой(2024)|Фото: телеграм-канал "Нокаут от депутата Мещерякова" / t.me/Mesheryakov_A

В это же время жертвы блогера вынуждены оплачивать кредиты, которые взяли на приобретение, как оказалось, несуществующего товара. По их словам, блогера не трогает трагедия людей. Вместо этого, она продолжает смеяться над ними и нисколько не раскаивается в своих действиях.

"Есть такие, кто продал квартиру, чтобы выбраться из долгов. Другие вкалывают на 2-3 работах, не видят своих детей и серьезно подрывают здоровье на фоне стресса. Есть знакомые супруги, которые из-за долгов заключили контракт и ушли на СВО. Уланову не трогает ничья беда. Одна девушка попросила вернуть деньги, сначала потому что отец заболел раком, а потом на его похороны – отказала. Другая девушка из Курской области тоже умоляла войти в ее положение и в ответ получила совет: "Прощайся с близкими, готовься уехать…", - рассказали депутату на приеме.

Накануне глава СК России Александр Бастрыкин в очередной раз обратил внимание на резонансное дело и затребовал повторный доклад по уголовному делу Улановой. Ранее оно было передано из прокуратуры для дальнейшего расследования в органы МВД России.

"Об Улановой и ее мошенничестве с продажами узнал в ноябре 2023 года. Сразу направил обращения в правоохранительные органы, привлек СМИ и общественность, благодаря чему дело сдвинулось с мертвой точки. Сейчас проходит опрос пострадавших – их очень много. Буду держать руку на пульсе, попрошу поддержки у общественников, коллег из думы Екатеринбурга, Законодательного собрания Свердловской области и Госдумы. Мошенница должна вернуть деньги пострадавшим и понести заслуженное наказание!" - отметил депутат Алексей Мещеряков.

Алексей Мещеряков(2024)|Фото: телеграм-канал "Нокаут от депутата Мещерякова" / t.me/Mesheryakov_A

В конце прошлого года на подследственную блогершу из Екатеринбурга был подан групповой иск в суд. Ранее глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявляла, что число пострадавших от екатеринбургского блогера превысило тысячу человек.

Теги: Уланова, Мещеряков, блогер, депутат, жертвы, мошенничество


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.07.2024 13:13 Мск Блогерше Улановой, обвиняемой в мошенничестве, изменили меру пресечения
Ранее 29.05.2024 08:46 Мск Следователи Екатеринбурга не смогли отправить блогершу Уланову под домашний арест
Ранее 15.02.2024 08:15 Мск Мизулина: число жертв блогерши из Екатеринбурга Улановой превысило тысячу человек
Ранее 29.01.2024 09:17 Мск В Екатеринбурге суд продлил меру пресечения блогерше Улановой
Ранее 12.01.2024 08:08 Мск Мизулина: Количество жертв блогера из Екатеринбурга Улановой выросло до 900 человек
Ранее 21.12.2023 09:56 Мск На подследственную блогершу из Екатеринбурга подан групповой иск в суд
Ранее 12.12.2023 15:03 Мск Свердловский облсуд не стал арестовывать подследственных блогершу и ее мужа
Ранее 06.12.2023 09:10 Мск В Екатеринбурге поданы апелляции на отказ в аресте блогерши и ее мужа
Ранее 01.12.2023 07:47 Мск Глава СК поручил проверить действия блогерши из Екатеринбурга

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети