Тюменского программиста подозревают в госизмене

Тюменский программист задержан по подозрению в работе на иностранную компанию, деятельность которой была направлена против безопасности России, сообщили Накануне.RU в региональном управлении ФСБ по Тюменской области.

Мужчина обвиняется в государственной измене. Уголовное дело возбуждено по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

По версии следствия, тюменец предложил иностранной компании свои услуги в сфере программирования. Впоследствии он участвовал в выполнении задания от заказчиков. Сейчас силовиками проводятся проверки. Ему грозит до восьми лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.