Новая Lada Aura будет стоить более 3 млн рублей

Стоимость бизнес-седана Lada Aura превысит 3 млн рублей. Об этом рассказал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

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Известно, что серийное производство начнется уже в этом месяце. Глава российского концерна рассказал РБК, что сам испытал новую модель и остался вполне доволен.

"Я сам поездил на нем, причем даже в полностью электрической версии. В принципе это очень хороший, современный, приемистый автомобиль", — сказал Соколов.

Модель бизнес-класса впервые представили в июне 2023 года на выставке в Сочи. Авто собрано на базе Lada Vesta. Aura оснащена премиальной аудиосистемой, а пространство для пассажиров на заднем сиденье увеличено на 25 см. Также авто отличается от Vesta увеличенной колёсной базой, кожаной отделкой салона и оригинальными задними дверями. Aura имеет двигатель 1.8 Evo мощностью 122 л.с. и вариатор.

По словам представителей АвтоВАЗа, компания уже получила много заказов на новый автомобиль от министерств и других госструктур. Президент тольяттинского завода также подтвердил, что будут выпускаться более простые версии седана, в том числе, предназначенные для такси.