19 Сентября 2024
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Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

На личном приеме у губернатора челябинцы просили помочь с газификацией, транспортным сообщением и ремонтом объектов культуры

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел прием граждан по личным вопросам.

Жительница поселка Красное поле Сосновского района Екатерина Борисова обратилась с просьбой отремонтировать участок объездной автомобильной дороги «Обход города Челябинска» - от деревни Ключи до транспортной развязки в сторону села Долгодеревенского.

«Этот участок объездной дороги будет сделан в следующем году. Он у нас один из самых загруженных, и мы приняли принципиальное решение о его расширении до 4 полос. Думаю, мы проектирование начнем уже в ближайшее время. И этот вопрос решим. Но необходимо, чтобы и двухполосная дорога была в нормативном состоянии. Эти работы будут проведены», - пояснил женщине Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

По данным миндортранса, летом 2024 года был заключен госконтракт на выполнение работ по ремонту автодороги «Обход города Челябинска», в том числе транспортной развязки на пересечении с трассой Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым.

Стоит напомнить, что модернизация дорожной сети на Южном Урале в последние годы идет невиданными ранее темпами. Только в этом году будет приведено в нормативное состояние более 800 км региональных дорог. А за последние 5 лет в регионе обновили более 4000 км областных и муниципальных дорог. По всей области реализуется инициированный губернатором проект «Дорожный рывок». В течение последних 3 лет объемы дорожных работ в области выросли в 2,5–3 раза.

Ремонт дороги в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

«Проект «Дорожный рывок» является важным и своевременным для Челябинской области. Вместе с развитием дорожно-транспортной инфраструктуры развивается регион, улучшается качество жизни населения, налаживается оптимальная логистика, увеличивается производительности труда и приток новых жителей на «инфраструктурно развитые» территории, что приводит к увеличению темпов экономического роста», – подчеркивал в комментариях местным журналистам Евгений Илле, председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству ЗСО Южного Урала.

Еще один вопрос на личном приеме у губернатора уже по транспортной логистике задал житель Октябрьского района Александр Белый. Он попросил главу региона помочь организовать регулярное транспортное сообщение между селом Октябрьским и городом Троицком.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Согласно ведомственным планам, открыть маршрут предполагали в декабре. Но губернатор поставил задачу запустить его раньше. Уже с ноября этого года автобус будет ходить 3 раза в неделю, причем транспортным сообщением охватят близлежащие населенные пункты по пути следования маршрута. Миндортранс региона уже готовит аукционную документацию для заключения госконтракта на перевозку пассажиров.

Прямо во время приема граждан решился вопрос Алтынай Байтеновой, которая просила о газификации поселка Климовка Чесменского муниципального района. По решению губернатора Чесменскому муниципальному району будет предоставлена финансовая поддержка в 2025 году на строительство сети газоснабжения.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Этот вопрос мы решили, я поручение сейчас дам, возьму исполнение на контроль. Газ будет в следующем году. Важно провести работы как можно раньше. Не в ноябре-декабре, а чтобы 1 сентября газ был в домах», - дал поручение минстрою области Алексей Текслер.

Кстати, госэкпертиза проектной документации на строительство сети газоснабжения Климовки протяженностью 4,2 км уже получена. А по результатам его строительства возможность газификации получат 88 домовладений.

Конфорка (2024)|Фото: pravmin.gov74.ru

Планомерную работу властей Южного Урала по газификации отмечал уральский полпред Владимир Якушев. Темпы газификации в регионе опережают среднероссийский показатель. Например, в минувшем году было проложено свыше 500 км газораспределительных сетей, реконструировали 11 газораспределительных станций.

«Такими темпами к 2035 году 90 процентов домовладений региона будут газифицированы», — предположил Владимир Якушев.

В 2024 году на Южном Урале запланировано построить порядка 250 км газовых сетей, исполнить 14 000 договоров на догазфикацию домовладений граждан. Продолжается работа регионального правительства по изменению региональной программы с учетом поручения президента по догазификации СНТ.

«Это отдельное ключевое направление в деятельности регионального правительства. Мы понимаем, что наличие газа качественно меняет уровень жизни граждан. Мы ежегодно увеличиваем сумму в бюджете на эти задачи», – акцентировал Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Вопрос преподавателя Брединской детской школы искусств Татьяны Курмановой на личном губернаторском приеме касался помощи по капремонту здания Брединского районного историко-краеведческого музея, здание которого строили в далеком 1951 году. Музей здесь сформировали в 2002 году, экспозиция насчитывает около 7 тысяч предметов.

В ходе приема стало известно, что администрация Брединского района уже разработала концепции будущих музейных пространств, проектную документацию и смету. Минкульт региона отмечает высокую посещаемость историко-краеведческого музея. Много туристов приезжает ежегодно на Аркаим и Синташту. Турмаршрут вполне может включать и посещение музея.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер поддержал инициативу преподавателя по реконструкции музея: «Решение фиксируем, даю поручению включить в бюджет. Если документация готова, то со следующего года и начнем ремонт».

Положительные решения получили и другие вопросы граждан, побывавших на личном приеме губернатора Челябинской области. Они касались вопросов медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения и других социальных вопросов.

Теги: алексей текслер, прием по личным вопросам, газификация, ремонт дорог, транспортное сообщение


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