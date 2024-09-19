По делу генерала Путилова прошли обыски

Обыски прошли сразу по нескольким адресам по делу в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Обыски провели по местам службы и проживания Путилова. Были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, которые имеют отношение к уголовному делу.

Путилов подозревается в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он получил от представителя индивидуального предпринимателя 10 миллионов рублей. О задержании генерала стало известно 18 сентября. Мера пресечения фигуранту дела пока не выбрана.