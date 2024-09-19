Харрис и Трамп захотели повидаться с Зеленским

Вскоре могут состояться встречи Владимира Зеленского с кандидатами на пост президента Америки Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Встреча Харрис и Зеленского может состояться на следующей неделе, приводит CNN информацию трех источников, знакомым с планами. Примерно в это же время с Зеленским может встретиться Трамп, пишет Reuters.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что если страны Запада разрешат Украине наносить удары по российской территории их ракетами, это будет говорить о том, что они "напрямую участвуют в военном конфликте". По словам российского лидера, в таком случае Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз. Путин указал, что Вооруженные силы Украины не могут наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Киев не располагает. "Полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО", - подчеркнул президент России.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос, обеспокоены ли власти США заявлением президента России. Позже Джон Кирби заявил, что администрация США серьезно относится к словам президента России Владимира Путина о том, что снятие ограничений на использование западных дальнобойных вооружений для ударов вглубь территории РФ будет означать прямое вовлечение НАТО в украинский конфликт. Также, он заявил, что США не стали менять позицию по ограничениям для ВСУ использовать американское оружие для ударов вглубь территории России.