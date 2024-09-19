Таможенники нашли шпионское оборудование в прибывшей в Екатеринбург посылке

В посылке, прибывшей в Екатеринбург, нашли шпионское оборудование. Его в международном почтовом отправлении из Китая обнаружили на таможенном посту в аэропорту Кольцово.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, в коробке лежал обычный с виду автомобильный ключ-брелок, но со встроенной видеокамерой. Подобные относятся к специальным техническим средствам для негласного получения информации.

Как выяснили таможенники, шпионский ключ мужчина заказал в интернет-магазине. По его словам, с помощью камеры он якобы хотел вести наблюдение за престарелым родственником, который живет один. О том, что физическим лицам запрещен ввоз таких товаров в Россию, уралец не знал. Запрещенную посылку вернули отправителю, а в отношении покупателя возбудили дело об административном нарушении.

Напомним, в нынешнем году это не первый подобный случай. Так, летом в Екатеринбурге нашли "шпионские очки" с камерой в посылке из Великобритании.