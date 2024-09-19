Симоньян: У женщин в России даже больше прав, чем у мужчин

В России у женщин даже больше прав, чем у мужчин, заявила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Она отметила, что никакой проблемы прав женщин не существует. Женщины были полностью уравнены в правах с мужчинами еще в 1917 году, причем никакой особого феминистского движения, как на Западе, не было. Но теперь там женщин уничтожают и лишают прав. В России все не так.

"Я горжусь тем, что в нашей стране женщины не просто равноправны с мужчинами, а имеют даже немного больше прав", - сказала Симоньян.

Никакого предвзятого отношения к женщинам она никогда не чувствовала. Более того, им легче, чем мужчинам, потому что сами мужчины часто помогают женщине просто потому, что она женщина. Государство же должно помогать женщинам в том, чтобы они могли иметь много детей и работать, строить карьеру.

Ранее журналистка Анна Шафран заявила, что никогда на протяжении своей жизни нигде не сталкивалась с проблемами притеснения женщин. При этом в России была принята стратегия действий в интересах женщин, которая разжигает войну между полами и пропагандирует женский карьеризм, в то время как о семье и материнстве там нет ни одной цели.

Согласно Конституции, у женщин и мужчин равные права, но законодательно женщины имеют особые права, которых нет у мужчин. Например, это досрочный выход на пенсию при рождении трех или больше детей. Отцы в таких случаях ни при чем, на что постоянно указывают просемейные организации. Женщина имеет право распоряжаться жизнью вынашиваемого ребенка, не спрашивая ничьего мнения, в том числе отца ребенка. Женщину с ребенком до 3 лет нельзя уволить по сокращению и др.