В Екатеринбурге хотят привлечь должников за коммуналку в сферу ЖКХ

Жителей Екатеринбурга, задолжавших за коммунальные услуги, приглашают погасить долг во время работы в сфере ЖКХ. Об этом заявил замглавы города Владимир Гейко.

"Привлекать должников - мы всегда за это! Нет возможности оплачивать - готовы принять на работу, так можно гасить с заработной платы задолженности, но можем только предложить, заставить - нет. Желающие были, но их немного", - рассказал Гейко в эфире "4 Канала".

По его словам, долг жителей Екатеринбурга за коммунальные услуги составляет порядка 6,5 млрд рублей.