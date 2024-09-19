Отопление в Екатеринбурге дадут к 1 октября. Опубликована карта подключения

Тепло в дома жителей Екатеринбурга дадут уже к 1 октября. Об этом рассказал вице-мэр по вопросам ЖКХ Владимир Гейко. По его словам, все предварительные работы завершены, за два дня было подключено 50% детских садов и школ, а также 30% объектов здравоохранения. Уже завтра на штабе обсудят запуск локальных теплоисточников, параллельно с которыми будут запускать и отопление в жилье.

"Можно сказать, что подготовка к отопительному сезону и закончилась, однако она у нас в круглогодичном режиме работы проводится для того, чтобы обеспечивать более стабильную работу системы ЖКХ. Мы планируем две недели. То есть, к первому октября, надеюсь, что все пройдет в штатном режиме и все будут подключены к теплу", - сказал Гейко в эфире "4 Канала".

Как сообщало ранее Накануне.RU, подключение будет проходить в два этапа: с 16 по 23 сентября и с 24 по 30 сентября. Отследить работы можно по карте с графиком подачи тепла.

По данным МинЖКХ, основной упор в этом году был сделан на обновление линейной коммунальной инфраструктуры – ветхих тепловых, водопроводных, канализационных сетей. Предприятия ЖКХ Свердловской области организовали более тысячи аварийных бригад, в распоряжении которых имеется 1,7 тыс. единиц спецтехники. Гейко отметил, что износ теплосетей в городе на сегодняшний день составляет 40-50%, а в некоторых местах и все 60%, однако пока нет возможности обновлять теплосети раньше их прихода в негодность.