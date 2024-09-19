СМИ: Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение

Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение, сообщает источник "Известий".

По информации издания, помимо Бакальчука, обвинение было предъявлено еще шести фигурантам дела.

Накануне вечером сообщалось, что Бакальчук находится на допросе в Следственном комитете – пока как свидетель.

Напомним, после стрельбы в головном офисе Wildberries СК возбудил уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Незаконное хранение огнестрельного оружия", "Самоуправство" и "Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов". По данным следователей, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. От полученных ранений два человека скончались.

18 сентября WB Russ заявила о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука вместе со своей охраной в офис компании в Москве.

Совладелица WB Татьяна Бакальчук назвала неудачной попыткой рейдерского захвата действия ее мужа. Она заявила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве.

В свою очередь, Владислав Бакальчук назвал произошедшее провокаций, заявив, что на него попытались напасть, когда он приехал на переговоры в офис WB. При этом его пока супруга (недавно подала на развод) утверждает, что "никто ни о каких переговорах не договаривался", а заявление о "якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно".