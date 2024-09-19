Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за невыплаты зарплаты водителям автобусов в Пыть-Яхе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК России.

Ранее в Пыть-Яхе водители автобусов пригрозили забастовкой, поскольку им не выплачивают зарплату. По данному факту следственными органами СК России ХМАО-Югре проводится процессуальная проверка (ст. 145.1 УК РФ).

Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад.

Водители сообщали, что готовы начать забастовку: отказаться выйти на работу. Однако после вмешательства мэрии согласились доработать до пятницы. Проверку также проводит прокуратура региона.