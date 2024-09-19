Пресс-секретарь президента рассказал, почему оживился YouTube-канал Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пресс-служба Кремля возобновила публикации на своем YouTube-канале, несмотря на замедление сервиса в РФ. "Оживление" связано с желанием эффективнее донести точку зрения России до западных зрителей. Песков подчеркнул, что в настоящее время используются все доступные ресурсы для распространения информации о деятельности президента РФ Владимира Путина, сообщает ТАСС.

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В последнее время канал пополняли нерегулярно из-за замедления хостинга в России. Последнее видео - полет Путина на ракетоносце, который произошел в феврале 2024 года. Также одно из последних – интервью журналисту из США Такеру Карлсону на двух языках. После этого публикации появляться перестали и возобновились только две недели назад. На сайте разместили запись пленарной сессии Восточного экономического форума и еще около 10 видео с разных международных мероприятий с участием Владимира Путина.

В пресс-службе Кремля добавили, что завели страницу на видеохостинге Rutube. Там также появились видео с Восточного экономического форума и еще несколько роликов. На русском хостинге акцент делается на внутренние мероприятия.

На YouTube-канале Kremlin публикуют обращения и комментарии Владимира Путина. Его создали в декабре 2005 года. За все время там появилось 924 видео, их посмотрели 58 млн человек. На Kremlin подписано 244 тысячи граждан.

Проблемы с видеохостингом YouTube в России начались в начале августа. "Ростелеком" объяснял ситуацию проблемами с оборудованием компании Google, которая после начала СВО его не обновляла. В материнской компании же говорили, что никаких действий не предпринимали.

Дмитрий Песков еще в июле заявлял, что у Кремля нет планов по ограничению доступа к YouTube в России.