19 Сентября 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале суд обязал выплатить матери избитой школьницы более 100 тысяч рублей

На Среднем Урале суд обязал выплатить матери школьницы более 100 тысяч рублей за избиение ее дочери.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, все случилось в декабре 2023 года в одной из школ Качканара. Шестиклассница сказала однокласснику, что раз тот убежал с последнего урока, учитель поставил ему двойку. Из-за этого в гардеробе между детьми завязался конфликт, который продолжился на улице.

На глазах одноклассников парень повалил девочку на снег, уселся сверху и нанес несколько пощечин, а затем встал и пару раз пнул. После этого девочка позвонила папе и рассказала, что ее избил одноклассник. В больнице, куда ребенка увез отец, у пострадавшей диагностировали ссадины и кровоподтеки на лице, а также сотрясение мозга.

Следующие три недели школьница восстанавливалась дома и отстала от учебы. Из-за стресса она часто плакала и умоляла перевести ее в другую школу. В полиции провели проверку, но в возбуждении дела отказали, так как нарушитель – малолетний.

Тогда мать избитой школьницы подала иск в Качканарский городской суд к матери обидчика. Она потребовала возместить вред, причиненный здоровью дочери, в размере 1 тысяча 599 рублей – расходы на лечение, компенсацию морального вреда – 100 тысяч рублей и расходы на услуги представителя – 3,5 тысячи рублей.

В качестве соответчика суд привлек и школу, так как конфликт произошел на ее территории. В итоге требования матери были удовлетворены, с ответчиков солидарно взыскана вся сумма. Каждого обязали выплатить по 52 тысячи 549 рублей.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге учительница засудила мать школьника из-за фото в чате WhatsApp.

Теги: школьница, избили, компенсация, суд, Качканар


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