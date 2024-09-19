Чемезов сообщил о кратном росте выпуска "Ростехом" различных вооружений

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил о том, что с начала специальной военной операции оборонные подразделения организации нарастили выпуск вооружений, техники и боеприпасов в разы. По некоторым позициям рост произошел в десятки раз.

При этом существующие объемы производства – не предел, отметил Чемезов в поздравлении ко дню оружейника. Госкорпорация быстро реагирует на потребности фронта, а ее специалисты создают качественные, современные вооружения, модернизируют серийную технику в соответствии с опытом СВО.

Чемезов подчеркнул, что новые образцы нередко проходят испытания не на полигонах, а в реальных боевых условиях, что позволяет в разы сократить путь от заводских цехов до армейских подразделений, пишет РИА Новости.