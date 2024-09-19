Регионы РФ начали закрывать школы на карантин из-за ОРВИ

С начала сентября в России уже минимум семь регионов отправили школьников и воспитанников детских садов на карантин.

Это происходит на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось почти на 50% по сравнению с предыдущей.

В Удмуртии на дистанционное обучение отправили учеников 21 школы и семи детсадов, а в Омской области на карантин перевели десять школ и семь дошкольных учреждений.

Примерно 17% заболеваемости ОРВИ и гриппом приходится на три региона: Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. В НИИ гриппа имени Смородинцева заявили, что в 21 российском городе эпидпороги были превышены на 20% и более. В их число вошли Барнаул, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Кемерово, Киров, Красноярск, Мурманск, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Ростов-на-Дону, Рязань, Симферополь, Томск, Улан-Удэ, Уфа и Чита.

Как заявил врач-инфекционист и главврач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков, рост заболеваемости ОРВИ был ожидаем. По его словам, сезонный подъем может быть связан с тем, что в регионах пока нет достаточной иммунной прослойки населения, так как кампания по вакцинации стартовала недавно — в первую неделю сентября, сообщают "Известия".