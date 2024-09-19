Штрафы для предприятий общепита могут увеличиться в два раза

В Госдуме предложили в два раза увеличить штрафы для предприятий общественного питания за наиболее распространенные нарушения СанПиНа.

Как заявил вице-спикер Борис Чернышов, для общепита недопустимы проблемы с условиями хранения и маркировкой продуктов, а также несоответствия микробиологическим показателям. По словам депутата, наказания в размере 5-10 тыс. руб. для индивидуального предпринимателя за самые распространенные нарушения, некоторые из которых могут иметь серьезные последствия для здоровья россиян, не соизмеримы с угрозой от употребления некачественной пищи.

Парламентарий предлагает в два раза увеличить размер штрафов за наиболее распространенные нарушения СанПиНа, что станет "действенным механизмом для повышения ответственности со стороны бизнеса". Чернышов отметил, что бзнес должен знать, что риски нарушений санитарных норм несут не только имиджевые потери.

Увеличение штрафов позволит усилить контроль над соблюдением норм и поможет создать более качественные и безопасные условия в сфере общественного питания, сообщают "Известия".