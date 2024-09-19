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Фото: Накануне.RU

Володин: На рассмотрении Госдумы находятся более 30 законопроектов по теме миграции

На рассмотрении Госдумы находятся 34 законопроекта по теме миграции.

Как заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, в текущем году было принято шесть законов. Все эти законы, проекты были инициированы депутатами Государственной думы. Депутаты делают все для того, чтобы в этой сфере был наведен порядок. Володин отметил, что принятые ранее законы ужесточают меры ответственности со стороны мигрантов, которые нарушают законодательство РФ.

Среди проектов есть инициатива, устанавливающая дополнительное наказание за организацию незаконной миграции в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет, сообщает "Комсомольская правда".

Ранее депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о введении платного образования для иностранных граждан.

Теги: мигранты, миграция, иностранцы


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Ранее 13.09.2024 11:52 Мск ЛДПР внесла законопроект о платном образовании для детей иностранцев

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