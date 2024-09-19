19 Сентября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Бизнес попросил разрешить строительство в защитных лесах РФ

В России для развития туризма и создания соответствующей инфраструктуры бизнес хочет снять запрет на строительство гостиниц на территории защитных лесов.

Предпринимательское объединение "Опора России" направило в Минприроды и Минэкономразвития просьбу внести изменения в лесное законодательство. Кроме того, предприниматели предлагают разрешить переводить леса в зоны рекреации (то есть предназначенные для отдыха населения, где можно возводить пансионаты, санатории), снять ограничения по предельной площади горнолыжных трасс и канатных дорог на лесных участках и ряд других мер.

Авторы инициативы со ссылкой на результаты опроса комиссии по направлению "Туризм" Госсовета России заявили, что чрезмерные ограничения в лесном законодательстве препятствуют реализации не менее чем 260 проектов по строительству туристической инфраструктуры с потенциальным объемом инвестиций на уровне 304,8 млрд руб. 

Как заявил председатель комитета "Опоры России" по туризму Олег Сиротин, доходы отрасли внутреннего туризма ежегодно растут примерно на 30%. Власти делают особый упор на развитие этой сферы: например, гостиничный бизнес попал в число групп экономической деятельности, на представителей которых планируется распространить новый федеральный инвестиционный налоговый вычет.

Проект позволит строить инфраструктуру горнолыжных комплексов на землях лесного фонда. Минэкономразвития видит большой потенциал в создании горнолыжных курортов как точек притяжения и считает их развитие важным для роста внутреннего туризма. В России горнолыжные курорты посещают только около 4% жителей, в то время во многих странах этот показатель составляет 17%. 

К защитным лесам, по Лесному кодексу, относятся особо ценные, в отношении которых устанавливается особый "режим использования, охраны, защиты, воспроизводства".

Для создания современной инфраструктуры требуется возведение капитальных объектов, создание которых не может не сопровождаться внедрением в природный ландшафт. Поэтому и необходимо разумно и взвешенно пересмотреть запретительные положения лесного законодательства, сообщает Forbes.

Теги: строительство, леса, бизнес, туризм


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