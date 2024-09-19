Путин поручил создать в Сергиевом Посаде научно-образовательный кластер и построить ж/д вокзал

Российский президент Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о создании в Сергиевом Посаде научно-образовательного кластера федерального уровня.

Перечень поручений по итогам поездки в город опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с правительством Московской области и Фондом по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской области рассмотреть вопрос о реализации в 2024 - 2030 годах... научно-образовательного кластера федерального уровня", - следует из текста документа.

Ответственными назначены глава кабмина Михаил Мишустин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве нового здания железнодорожного вокзала в Сергиевом Посаде. Речь идет о реконструкции платформ железнодорожной станции со строительством надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути и нового здания железнодорожного вокзала.

Ответственными назначены гендиректор РЖД Олег Белозеров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.