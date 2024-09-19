Путин продлил продовольственное эмбарго до 2026 года

Глава государства Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго до 31 декабря 2026 года.

Об этом говорится в указе на официальном портале правовой информации. Ограничения действуют с 2014 года. В последний раз эмбарго продлевалось 18 сентября 2023 года – до 1 января 2025 года.

Указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из ряда стран президент России подписал 6 августа 2014 года. Под его действие попали страны Запада, которые ввели секторальные экономические санкции против Москвы после присоединения Крыма к РФ.

Под эмбарго попали мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи и фрукты из Европейского союза, а также США, Канады, Австралии и Норвегии. Контрсанкции вводились на год, но эмбарго каждый год продлевается, сообщают "Ведомости".