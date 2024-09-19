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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Forbes&quot; / youtube.com/@ForbesRus

"Как ты мог?": Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе

Cоосновательница и гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук обратилась к своему супругу Владиславу.

Это произошло после стрельбы у офиса компании в Москве. Видеообращение опубликовано в Telegram бизнесвумен.

"Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда? ", – задалась вопросом предпринимательница.

Напомним, после стрельбы в головном офисе Wildberries СК возбудил уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Незаконное хранение огнестрельного оружия", "Самоуправство" и "Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов". По данным следователей, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. От полученных ранений два человека скончались.

18 сентября WB Russ заявила о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука вместе со своей охраной в офис компании в Москве.

Теги: Бакальчук, Wildberries


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