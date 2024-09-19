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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Путин связал увеличение численности армии РФ с появлением новых военных округов

Увеличение штатной численности вооруженных сил России почти до 2,39 млн человек вызвано необходимостью оснащения кадрами новых военных округов — Ленинградского и Московского.

Об этом заявил глава государства Владимир Путин, следует из сообщения на сайте Кремля. По словам президента, необходимо решить главную задачу — обеспечить комплектование вооруженных сил подготовленными и обученными людьми, подготовленным и обученным личным составом.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новую штатную численность вооруженных сил.

Теги: Путин, армия


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