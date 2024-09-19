Состояния Татьяны Бакальчук снизилось почти в два раза

Состояние соосновательницы и гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук сократилось с $7,9 млрд до $4,1 млрд.

Это произошло после объединения маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ. По данным Forbes, бизнесвумен в ходе сделки "фактически отдала 35% акций своей компании" стоимостью около $3,4 млрд. Состояние Бакальчук также уменьшилось из-за падения курса рубля. Несмотря на это, руководитель маркетплейса остается самой богатой женщиной России.

Бакальчук в 2024 году заняла 22-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes с состоянием $7,4 млрд.

Напомним, ООО "РВБ", объединенная компания маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, намерена подать иск к "ВБ Девелопмент", учредителем которой является Владислав Бакальчук. Претензии связаны с невыполнением обязательств по более чем 60 договорам.