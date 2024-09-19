Снизились инфляционные ожидания россиян

Инфляционные ожидания граждан России в сентябре снизились до 12,5%.

Это произошло после четырех месяцев роста, говорится в опросе "инФОМ" по заказу Банка России. Инфляционные ожидания росли начиная с апреля текущего года — в этом месяце они составляли 11%, в мае — 11,7%, еще через месяц — 11,9, в июле — 12,4%, в августе — 12,9%. В конце лета — начале осени дорожали значимые для россиян товары-маркеры — среди которых бензин и молочные продукты.

Наблюдаемая инфляция в сентябре снизилась до 14,4% (в августе 15%), следует из опроса.

Министерство экономики России ожидает в конце сентября замедления инфляции до 8,1% в годовом выражении с 9,05% в августе. По данным министерства, замедление роста цен произойдет во всех категориях.