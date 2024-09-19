19 Сентября 2024
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Фото: t.me/eparhia96

День семейных ценностей в Екатеринбурге будет насыщен мероприятиями разного формата

19 сентября 2024 года при поддержке региональных отделений Всемирного Русского народного собора, Союза женщин России, «Российского Красного креста» и Храма-Памятника на Крови в Екатеринбурге пройдет цикл мероприятий в рамках Дня семейных ценностей.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, ключевыми событиями станут предпремьерный показ фильма «Мамино письмо» и встреча с руководителем Благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Натальей Москвитиной.

В рамках показа в фойе Дома кино будет работать выставка центра защиты семьи «Колыбель» Православной службы Милосердия.

2024 - Год семьи(2024)|Фото: Накануне.RU

По окончании показа предполагается общественное обсуждение кинокартины с участием Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федора Лукьянова, доктора медицинских наук, профессора Ирины Филатовой, представителями общественных организаций, журналистов, волонтеров.

Теги: день семейных ценностей, митрополит евгений, предпоказ фильма мамино сердце


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