Владислав Бакальчук находится на допросе

Владислав Бакальчук находится на допросе в Следственном комитете, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, ранее сегодня Бакальчук давал показания в полиции. Статуса задержанного у него нет — пока бизнесмена опрашивают как свидетеля.

Напомним, после стрельбы в головном офисе Wildberries СК возбудил уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Незаконное хранение огнестрельного оружия", "Самоуправство" и "Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов". По данным следователей, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов. От полученных ранений два человека скончались.

18 сентября WB Russ заявила о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука вместе со своей охраной в офис компании в Москве.

Совладелица WB Татьяна Бакальчук назвала неудачной попыткой рейдерского захвата действия ее мужа. Она заявила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве.

В свою очередь, Владислав Бакальчук назвал произошедшее провокаций, заявив, что на него попытались напасть, когда он приехал на переговоры в офис WB. При этом его пока супруга (недавно подала на развод) утверждает, что "никто ни о каких переговорах не договаривался", а заявление о "якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно".

Известно, что свою поддержку Бакальчуку в этом конфликте в свое время высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.