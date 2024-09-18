СМИ: В Ливане взрываются машины и электроника

В Ливане после массовой детонации пейджеров начали взрываться другие устройства связи, которые используют члены движения "Хезболла".

Газета "Ан-Нахар" сообщила, что в этот раз сдетонировали рации, которые "Хезболла" закупила почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад.

По данным местных СМИ, следом начали взрываться радиоприемники, ноутбуки, телефоны, скутеры, машины, солнечные батареи, сканеры отпечатков пальцев. Местные жители рассказали, что взрывается техника в домах. Также детонировали новые партии электроники прямо в магазинах, пишет Mash.

Минздрав страны сообщил о 9 погибших и более чем 300 пострадавших во время новой волны взрывов, передает Reuters. Один из первых взрывов произошел на похоронах сына одного из лидеров "Хезболлы" Али Аммара.

17 сентября в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава минздрава страны Фирас Абъяд сообщил, что в результате пострадали более 4 тысяч человек, состояние 400 из них оценивается как критическое.

СМИ сообщили, что израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, заказанных ливанским движением "Хезболла" у тайваньской компании Gold Apollo. Пейджеры активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.