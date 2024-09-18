СК возбудил уголовное дело о самоуправстве после стрельбы в офисе Wildberries

Семь человек пострадали, двое погибли в результате стрельбы в офисе Wildberries, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, все пострадавшие госпитализированы, среди них - два сотрудника правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, незаконном хранение огнестрельного оружия, самоуправстве.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения.

Ранее WB Russ заявила о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука вместе со своей охраной в офис компании в Москве.

Совладелица WB Татьяна Бакальчук назвала неудачной попыткой рейдерского захвата действия ее мужа. Она заявила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве.

В свою очередь, Владислав Бакальчук назвал произошедшее провокаций, заявив, что на него попытались напасть, когда он приехал на переговоры в офис WB. При этом его пока супруга (недавно подала на развод) утверждает, что "никто ни о каких переговорах не договаривался", а заявление о "якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно".

Известно, что свою поддержку Бакальчуку в этом конфликте в свое время высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.