Суд отправил бывшего адвоката Пашаева в СИЗО

Московский гарнизонный военный суд отправил под арест до 15 ноября бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Об аресте ходатайствовало следствие.

Напомним, Пашаев был задержан в Москве 17 сентября. По версии СК, он в феврале встретился в Москве с бизнесменом Алексеем Блиновским. Адвокат убедил его, что за деньги может освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу. Мужчины договорились, и Пашаев получил от Блиновского крупную сумму денег. По данным СМИ, речь идет о 18,5 миллионах рублей, а также 300 тысячах долларов.