18 Сентября 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В пеших экскурсиях по историческим местам Астрахани поучаствовали уже более 1000 человек

Благодаря уникальному проекту «Free Walking Tours» Астрахань стала настоящим открытием для многих.

Напомним, проект, реализуется Туристско-информационным центром Астраханской области при поддержке регионального министерства экономического развития.

С момента запуска в 2016 году «Free Walking Tours» стал важной инициативой по популяризации культурного и исторического наследия Астрахани. В этом году в рамках проекта прошли такие экскурсии, как «Астрахань вдохновляющая», «Астрахань семейная», «Астрахань многонациональная» и другие, охватывающие важные аспекты жизни города.

На сегодняшний день проведено 13 экскурсий, на которых побывали более 1000 человек. Каждый маршрут открывал для участников новые грани Астрахани — от её богатой архитектуры до исторических и культурных достижений. Местные жители смогли взглянуть на родной город под новым углом, а туристы — впервые познакомиться с его уникальным наследием.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В этом году проект получил дополнительное развитие благодаря интерактивным форматам, организованным совместно с региональными туроператорами. Эти нововведения сделали экскурсии ещё более увлекательными и познавательными, погружая участников не только в прошлое Астрахани, но и освещая её достижения в процессе современного развития. В городе активно восстанавливают исторические здания, создают комфортную инфраструктуру, что позволяет привлекать больше туристов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Рост популярности проекта «Free Walking Tours» побудил организаторов продлить его до конца октября. Чтобы быть в курсе новых экскурсий и событий, следите за социальными сетями Туристско-информационного центра Астраханской области.

Теги: Free Walking Tours, историческое наследие астрахани, пешие экскурсии, туристско-информационный центр Астраханской области


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