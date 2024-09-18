Как получить господдержку бизнеса в рамках нацпроекта рассказали предпринимателям Наримановского района астраханские эксперты

По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» астраханцам доступна широкая линейка мер господдержки для открытия или развития своего дела. На постоянной основе региональное минэкономразвития реализует проект по личным консультациям в отдалённых уголках региона.

Накануне деловая встреча прошла в Наримановском районе Астраханской области. В мобильную группу специалистов вошли эксперты минэкономразвития, Астраханского фонда поддержки МСП, центра «Мой бизнес», Корпорации развития, регионального минпромторга. С приветственным словом к собравшимся обратилась председатель комитета по экономике и инвестиционной политике областной Думы Любовь Плющенко.

О льготном финансировании подробно сообщила генеральный директор Астраханского фонда поддержки МСП Ирина Азарова. С помощью Фонда предприниматели могут получить займы по льготной ставке, чтобы закупить необходимые материалы, оборудование для открытия или развития своего дела.

Также эксперты рассказали об услугах центра «Мой бизнес», Корпорации развития, которые курируются министерством и оказывают господдержку предпринимателям по профильному нацпроекту. С начала этого года встречи с бизнес-сообществом прошли в Ахтубинском, Енотаевском, Икрянинском, Лиманском и других районах.

Напомним, центр «Мой бизнес», который создан региональным минэкономразвития, объединяет в себе все объекты инфраструктуры поддержки бизнеса: финансовую, консалтинговую, образовательную и имущественную. Астраханский Фонд поддержки МСП, Центр кластерного развития, Региональный центр инжиниринга, Центр инноваций социальной сферы, Корпорация развития находятся в одном здании, что позволяет предпринимателям воспользоваться различными видами господдержки по принципу «одного окна». Центр находится в Астрахани по адресу: улица Ульяновых, 10.