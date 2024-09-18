Прирост налоговых и иных поступлений в бюджет Костромской области составил +25,7%

За восемь месяцев 2024 года объемы собственных доходов казны Костромской области составили 35 миллиардов рублей.

По информации департамента финансов Костромской области, по итогам восьми месяцев объем собственных доходов консолидированного бюджета региона составил 35,0 млрд рублей, что на 25,7% или 7,2 млрд рублей выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Положительная динамика сложилась по всем основным доходным источникам, отмечают специалисты.

Наибольший прирост поступлений отмечается по налогу на доходы физических лиц на 29,9%, налогам на совокупный доход – на 28,8%, налогу на прибыль организаций – на 26,1%.

В отраслевом разрезе основное увеличение платежей в бюджет произошло в обрабатывающих производствах, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, финансовой и страховой деятельности.

По данным профильного департамента областного правительства, наибольший рост поступлений по налоговым платежам обеспечили АО «НПО» Базальт», ПАО «СОВКОМБАНК», ООО «НПП «ИТЭЛМА», АО «ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ», АО «Ювелит», АО «ЛаксаТрейдинг», НАО «Свеза Мантурово», ООО «РЕАЛАЙЗ».