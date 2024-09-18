"Уральские авиалинии" оштрафовали за повреждение багажа на рейсе "Москва – Екатеринбург"

Авиакомпании "Уральские авиалинии" назначен штраф за повреждение багажа.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, в ведомство обратился один из клиентов данного авиаперевозчика, который пожаловался на порчу багажа. После этого была организована проверка. Установлено, что в октябре 2023 года пассажиром рейса "Москва – Екатеринбург" по прилету в аэропорт назначения был получен поврежденный багаж.

За необеспечение сохранности багажа авиакомпания привлечена к административной ответственности. Ей назначен штраф в 41 тысячу рублей.

Напомним, ранее прокуратура признала незаконным ограничение по багажу в "Уральских авиалиниях".