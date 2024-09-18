Уральского подростка, обвиняемого в нападении на 12-летнюю соседку, отправили под домашний арест

15-летнего подростка из села Мостовское отправили под домашний арест после нападения на 12-летнюю соседку.

Как передает 66.RU, парень пробудет под арестом до 16 ноября текущего года.

Напомним, что школьница пропала вечером минувшего воскресенья, а в третьем часу ночи ее сильно избитую и без сознания обнаружили в лесу недалеко от дома. Под подозрение сразу попал 15-летний сосед девочки, над которым пострадавшая, по словам односельчан, давно издевалась. Тот вскоре признался в содеянном и даже рассказал детали произошедшего на месте преступления.

В МВД сообщили, что несовершеннолетнюю ударили камнем и оттащили за ноги в лес. Сейчас врачи лучшей детской больницы области предпринимают необходимые меры, чтобы спасти девочку. Она уже прооперирована и находится в медикаментозной коме под искусственной вентиляцией легких.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство несовершеннолетней". Раскрытие этого резонансного преступления находилось на личном контроле главы свердловской полиции генерал-лейтенанта Александра Мешкова. Орудие преступления и другие важные вещдоки уже обнаружены.