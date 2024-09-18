"Дикие ягоды" раздора - Двое охранников погибли при стрельбе у офиса Wildberries

Два охранника офиса Wildberries погибли в результате стрельбы, об этом сообщил РИА Новости источник в компании.

Mash пишет, что один из охранников скончался в операционной в больнице, у него были ранения в ногу и спину.

При этом в правоохранительных органах подтвердили гибель одного человека в сегодняшнем конфликте у офиса Wildberries.

Соосновательница Wildberries Татьяна Бакальчук на данный момент также подтвердила гибель одного охранника в результате стрельбы в офисе. Она выразила соболезнования родным погибшего и пообещала оказать им всю необходимую помощь.

Ранее WB Russ заявила о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука вместе со своей охраной в офис компании в Москве.

Совладелица WB Татьяна Бакальчук назвала неудачной попыткой рейдерского захвата действия ее мужа. Она заявила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве.

В свою очередь, Владислав Бакальчук назвал произошедшее провокаций, заявив, что на него попытались напасть, когда он приехал на переговоры в офис WB. Однако его супруга утверждает, что "никто ни о каких переговорах не договаривался", а заявление о "якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно".

Известно, что свою поддержку Бакальчуку в этом конфликте в свое время высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.