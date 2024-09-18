18 Сентября 2024
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Tucker Carlson&quot; / youtube.com/@TuckerCarlson

Мать троих детей Дурова назвала Telegram "совместно нажитым имуществом"

Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей Павла Дурова, сочла Telegram "совместно нажитым имуществом" с предпринимателем.

Она подчеркнула, что юридически в некоторых странах незарегистрированные отношения могут считаться официальными браками, когда речь идет о правах на имущество, а в некоторых можно претендовать на долю совместно нажитого имущества.

Болгар заявила, что у них с Дуровым 10 лет были полноценные отношения, хоть и в "незарегистрированном союзе", и миллиардер якобы обещал, что все их имущество будет общее.

"Мне давались обещания, которым я искренне верила, что мои дети и я будем всегда иметь доступ к семейным активам, несмотря на то, что наш брак не был официально зарегистрирован, и к совместно нажитому имуществу, включая главный актив - Telegram, который был зарегистрирован только на его имя", - написала женщина в своем аккаунте в Instagram*.

Ранее агентство AFP сообщило, что во Франции начали расследование в отношении Дурова в связи с подозрением в насилии с его стороны в отношении одного из его детей. Мальчик живет со своей матерью в Швейцарии. Именно там она и подала жалобу еще в 2023 году.

В июле в Сети появились слухи о россиянке, живущей в Швейцарии и воспитывающей трех детей, отцом которых, по ее словам, является Павел Дуров. Сам он на фоне этих новостей заявил, что у него более сотни биологических детей в 12 странах мира, поскольку он является донором спермы для клиник ЭКО.

24 августа французские власти задержали Павла Дурова в парижском аэропорту. Бизнесмена поместили под стражу в рамках расследования сразу 12 преступлений, среди которых отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений, соучастие в сбыте наркотических средств и другие. 28 августа Дурова отпустили под судебный надзор и залог в 5 млн евро. Он должен отмечаться дважды в неделю в суде и не может покидать Францию.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

Теги: Telegram, Ирина Болгар, Павел Дуров


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