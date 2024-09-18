Глава Минэнерго Сергей Цивилев связал будущее ТЭК с развитием технологий

Глава Минэнерго Сергей Цивилев на пленарной сессии "Технологическая устойчивость: стратегия развития", которая состоялась в рамках Промышленно-энергетического форума TNF заявил, что российский топливно-энергетический комплекс должен нацелиться на создание новых технологий, передает корреспондент Накануне.RU.

"Наше будущее - это создание новых технологий, тиражирование этих технологий на всей территории Российской Федерации, получая от этого совокупный эффект, и продвижение этих технологий в дружественные страны. Вот на чем мы должны, на мой взгляд, сконцентрироваться и заниматься. Многие компании этим энергично занимаются", - отметил министр.

В качестве примера он привел компании "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть" .

"У каждой компании уже есть свои прекрасные наработки. Нам остается это все систематизировать, масштабировать и активно развивать дальше", - добавил он.

Он отметил, что ТЭК является сегодня основой экономики.

"Какое будущее мы видим нашего ТЭКа и нашей страны? Что мы оставим своим детям и внукам? Президент России Владимир Путин четко понимая, насколько важна эта ситуация, поставил задачу своим указом: составить стратегию "Развития энергетики до 2050 года" и в эту стратегию заложить основы будущего нашей экономики и страны", - прокомментировал Цивилев, отметив, что энергетическая стратегия является коллективным трудом и будет готова до конца текущего года.