18 Сентября 2024
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Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер: «Финист» с комфортом за 4 часа доставит челябинцев в Екатеринбург

В конце 2024 года состоится ожидаемое и знаковое для уральского региона событие – с 15 декабря начнет курсировать скорый электропоезд «Финист» по маршруту Челябинск – Екатеринбург. Об этом сообщил губернатор Южного Урала.

«Челябинск – Екатеринбург – это перспективная крупнейшая агломерация в стране (после Москвы и Санкт-Петербурга), два мегаполиса географически находятся рядом, в 200 километрах друг от друга, и мы развиваем транспортные возможности между нашими регионам для удобства жителей. Важно, что поезд «Финист» отвечает современным требованиям: комфортный, быстрый, адаптирован для маломобильных граждан», - подчеркнул Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Напомним, перспективы запуска скорых электропоездов «Финист» по маршруту «Челябинск – Каменск-Уральский – Екатеринбург» Алексей Текслер обсуждал с Виталием Савельевым, вице-премьером правительства РФ во время его рабочего визита в регион и получил поддержку предложений.

И теперь, в декабре электропоезд из 5 вагонов будет курсировать ежедневно, делая остановки на станциях Муслюмово, Нижняя, Каменск-Уральский, Соцгород, Кольцово, Первомайская. Планируется, что «Финист» будет отправляться из Челябинска в 7 часов утра, а возвращаться из Екатеринбурга в 18-40. Расписание движения «Финиста» разработали с учетом времени отправления и прибытия «Орланов», чтобы у людей был вариант выбора, каким поездом добираться.

Финист(2024)|Фото: Накануне.RU

Напомним, "Финист" - российский скоростной электропоезд, разработанный компанией "Синара - Транспортные машины" за счет компетенций, полученных за время производства поездов "Ласточка". "Ласточка" была совместной разработкой Siemens и группы "Синара", после ухода немецкой компании из-за санкций для локомотива было создано отечественное тяговое оборудование, асинхронный двигатель, системы управления, улучшена аэродинамика, внесен ряд новых конструкторских решений.

«Благодаря заводской конструкторской школе, многолетнему опыту в производстве подвижного состава и собственным разработкам в системах управления поездом предприятие может в короткие сроки создавать поезда разной составности в зависимости от пассажиропотока на участках эксплуатации, — отмечал гендиректор «Уральских локомотивов» Олег Спаи в ходе тестовых испытаний электропоезда.

«Финист» представляет собой инновационный подвижной состав, который обеспечит комфорт и пассажирам, и команде железнодорожников, имеет систему микроклимата и обеззараживания воздуха в салоне и кабине машиниста. Сидения оборудованы USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Вагоны обеспечены бесперебойным доступом к Интернету (Wi-Fi) и адаптированы для маломобильных пассажиров.

Финист(2024)|Фото: Накануне.RU

Челябинская область, кстати, плотно сотрудничает с «Синарой» в сфере создания транспортной инфраструктуры особенно в части формирования нового экологичного общественного транспорта. Соответствующее соглашение подписано было на «Иннопром-2024».

«Синара» - наш серьезный партнер. Мы активно сотрудничаем в части транспортных решений. В первую очередь, это завод по производству электрического общественного транспорта - наши широко известные троллейбусы. В этом году должны завершиться работы по сертификации электробуса», - отмечает Алексей Текслер.

Общественный транспорт в Челябинске(2024)|Фото: Накануне.RU

Генеральный директор Группы «Синара» Виктор Леш сообщил, что уже в 2025-2026 годах компания планирует реализовать инвестпроект по увеличению мощностей завода и наладить в Челябинске выпуск электробусов: «Инвестпрограмма позволит не только увеличить выпуск колесной техники с 350 до 500 единиц, но и удвоить количество персонала, а значит – создать новые рабочие места в регионе. Мы рады, что правительство Челябинской области осознает важность этого проекта и надеемся на плодотворную совместную работу».

Возвращаясь к запуску электропоезда «Финист» между Челябинском и Екатеринбургом, отметим важную для пассажиров информацию - ожидаемое время в пути составит порядка 4 часов.

Теги: алексей текслер, элетропоезд финист, синара, маршрут челябинск-екатеринубрг, транспортная инфраструктура


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