13 человек госпитализированы в Тверской области после падения обломков БПЛА

13 человек госпитализированы после падения обломков БПЛА в Тверской области, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Они находятся в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничто не угрожает, добавил он. Еще 15 человек осматриваются врачами, пишет РИА Новости.

Ранее в городе Торопец Тверской области была объявлена частичная эвакуация населения с территории, атакованной беспилотниками. Местные власти сообщили, что на месте падения обломков БПЛА тушат пожар. Утром силы ПВО продолжали отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом. Днем жителям сообщили, что они могут вернуться в город.