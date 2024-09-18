Садами в Екатеринбурге могут заняться специалисты команды "Атмофест"

Для ухода за садами Екатеринбурга власти города хотят привлечь специалистов "Атмофеста". Именно они являются авторами ландшафтного проекта, в рамках которого уже несколько лет на площади 1905 года вырастали зеленые площадки.

"Город готов выделить 2 млн. на содержание. Логично, чтобы этим занялась команда Атмофеста, но определен подрядчик будет по итогам конкурсных процедур", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Подрядчик должен будет ухаживать за садами. По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, в регионе нет необходимых специалистов, а потому лучше передать эту работу уже знакомой команде "Атмофеста".

Напомним, что в этом году фестиваль впервые перенесли - сады расположились на левом берегу городского пруда выше Макаровского моста. Почему смена локации принесет только преимущества, мы писали ранее.