18 Сентября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: фонд святой Екатерины

Свято-Елисаветинская обитель милосердия в год 15-летия переедет в новое здание, построенное при поддержке Фонда святой Екатерины и «Сима-ленда»

Сегодня Свято-Елисаветинская обитель милосердия отмечает свой день рождения. Ровно 15 лет назад, в День памяти святых пророка Захарии и праведной Елисаветы, обитель приняла первых подопечных. С тех пор сестры и братья милосердия круглосуточно ухаживают за тяжелобольными людьми.

В обители на постоянной основе живут тяжелобольные люди, инвалиды, немощные, пожилые, ветераны войны и труда, бездомные. Братья и сестры милосердия помогают этим страждущим людям: окружают заботой, кормят, ухаживают.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

«Елисавета Федоровна повторила подвиг Христа. Бог пришел к людям, к нам, которые в своих похотях, в своих подлостях, в своих грехах находятся. Господь пришел, чтобы спасти. И в этом она обретает благодать Святого Духа. Сегодня 15 лет с тех пор, как здесь, на этом месте, совершается подобная купля, но не земная, а купля приобретения людьми Духа Святаго. Служение милосердия — это служение, которым можно обрести благодать Духа Святаго. Когда заботишься, посвящаешь свое время и силы человеку, которому никто, кроме тебя, на этой земле помочь не может. Вот в этом служении невероятное утешение. Не от психологии, не от самовнушения, а от самого Бога», — обратился к братьям и сестрам владыка Евгений после богослужения.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Символично, что именно в этом году обитель переедет в новое современное здание на берегу озера Шарташ. Современный центр, окруженный лесом, построен при поддержке Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-ленд». В него уже завозят необходимое оборудование, мебель, кровати, а сестры милосердия создают уют в комнатах, где будут жить подопечные. В числе тех, кто сегодня поздравлял обитель был и директор благотворительной организации Александр Андреев.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Отметим, что новое здание Свято-Елисаветинской обители построено при Владимиро-Елисаветинском храме. На площади в 3872 квадратных метра разместятся 27 комнат для 50 человек, зона реабилитации, кабинеты массажа и физиотерапии, зал лечебной физкультуры, соляная комната, полноценная кухня, столовые и сестринские.

Теги: фонд святой екатерины, владыка евгений, обитель милосердия, александр андреев


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