Минпромторг России запустит механизм "кешбэка" на покупку отечественного оборудования для ТЭК

Минпромторг России до конца года запустит механизм "кешбэка" на покупку отечественного оборудования для топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Соответствующее заявление сегодня в Тюмени сделал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов во время пленарной сессии "Технологическая устойчивость: стратегия развития", которая состоялась в рамках Промышленно-энергетического форума TNF, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы планируем запустить "кэшбек" потребителю. По-сути, мы субсидируем разницу между стоимостью условно доступного азиатского импорта, аналога и тем, что будут производить наши машиностроители. Исходим из того, что подписывается долгосрочный контракт на пять - семь или 10 лет, мы субсидируем год - два - три эту разницу с обязательством производителя выйти на конкурентную цену, по мере того, как мы будем обеспечивать масштаб производства", - заявил Алиханов.

Сообщается, что на эти цели Правительство заложило в бюджет порядка 800 млн руб. Также продолжат действовать традиционные меры поддержки: это поддержка НИОКР, фонд развития промышленности, кластерная инвестиционная платформа, скидка на так называемые "пилотные" партии.

Антон Алиханов также подчеркнул важность выхода отечественных производителей оборудования на внешние рынки.

Промышленно-энергетический форум TNF проходит с 16 по 19 сентября в Тюмени. В этом году в форуме участвуют около 1 тыс. компаний и более 12 тыс. человек, в рамках деловой программы пройдут более 100 мероприятий.