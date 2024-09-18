Не построим завод - увеличим тариф. Глава Екатеринбурга рассказал, чем обернется победа жителей Сысерти над мусорным полигоном

В случае, если рядом с деревней Андреевка в Сысертском городском округе не удастся построить мусороперерабатывающий завод "Екатеринбург-Юг", тарифы на вывоз мусора у соседних городов могут вырасти. Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

По его словам, участок в Сысертском районе сейчас является оптимальным и приближенным к Екатеринбургу вариантом - всего час езды, отчего ему и отдается приоритет. Однако же, в случае, если строительство придется переносить еще дальше от Екатеринбурга, тарифы для горожан могут стать еще выше, ведь транспортировка потребует больших затрат.

"Речь идет и о сортировке, и об утилизации, и о переработке мусора, то есть более половины мусора должно быть переработано, что обозначается в национальном проекте. Безусловно, никакого строительства не будет начато, пока не будут проведены все экологические экспертизы, которые подтвердят безопасность нахождения такого рода объекта на данной конкретной территории и обоснования перевода земель из одной категории в другую. Это тоже вопрос, который необходимо решать. Эта процедура абсолютно публичная, но тем не менее все должны понимать, что надо определять где-то земельный участок: чем он дальше от города, тем дороже будет тариф на вывоз. Участок этот тоже не близко, но тем не менее это самый оптимальный вариант на сегодня для размещения этого мусороперерабатывающего кластера", - подтверждают слова главы Екатеринбурга в пресс-службе мэрии.

Градоначальник также подчеркнул, что аналогичные проекты уже успешно реализовывались в России. Тем временем возможности Северного полигона, куда свозят отходы из Екатеринбурга, иссякнут уже к 2030 году. Куда после этого будут свозить 700 тыс. тонн мусора - непонятно. Именно поэтому региональные и городские власти спешат с решением этой задачи, но окончательные решения по строительству все же будут приниматься после прохождения всех необходимых процедур.

"Все, что касается таких проектов, в любом месте начни, даже если рядом нет населенного пункта, появятся люди, которые скажут: "Нам не нужен мусорный завод здесь". А куда девать мусор? Огромный объем, большущий полуторамиллионный город. И тем более тот проект рассчитан не только на потребности Екатеринбурга, но и других участников агломерации, где также мусор формируется. Так, наверное, лучше в одном месте с соблюдением всех экологических требований построить такой объект, чем каждый город будет искать участок, который неизбежно вызовет общественные волнения", - отметил Орлов.

Стоит отметить, что современные наработки и возможности эко-кластера "Екатеринбург-Юг", вероятно, и без того приведут к ощутимому увеличению тарифов, ведь, как и упоминал Орлов, теперь мусор будут еще и сортировать и перерабатывать. Напомним, что в 2019 году, в рамках мусорной реформы, свердловчане и так перешли на отдельные квитанции. При этом плата за услугу ежегодно растет, даже во время мусорных коллапсов, как это было с "ТБО Экосервис".

Напомним, в состав проекта входят мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 700 тыс. тонн в год и полигон ТКО, рассчитанный на 600 тыс. тонн. Все это должно уместиться на площади примерно в 120 га, еще порядка 700 га составит охранная зона вокруг объектов.

Стоимость крупнейшего в УрФО мусорного проекта оценивается в 25 млрд руб. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Недавно дело дошло до угроз населению со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.