Один человек погиб во время конфликта в офисе Wildberries

Один человек погиб после стрельбы у головного офиса Wildberries в центре Москвы, сообщает ТАСС.

По информации агентства, два человек пострадали. Shot утверждает, что ранены десять человек, включая троих полицейских.

По данным телеграм-канала, возбуждены уголовные дела по трем статьям: "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконное приобретение оружия".

Всего задержано, по разным данным, от 10 до 30 человек. Сообщалось, что несколько задержанных участников конфликта оказывали сопротивление во время задержания. Сейчас на месте работает полиция, выставлено оцепление.

Ранее WB Russ заявила о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука вместе со своей охраной в офис компании в Москве.

Совладелица WB Татьяна Бакальчук назвала неудачной попыткой рейдерского захвата действия ее мужа. Она заявила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве.

В свою очередь, Владислав Бакальчук назвал произошедшее провокаций, заявив, что на него попытались напасть, когда он приехал на переговоры в офис WB. Однако его супруга утверждает, что "никто ни о каких переговорах не договаривался", а заявление о "якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно".

Известно, что свою поддержку Бакальчуку в этом конфликте в свое время высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.