ГД в первом чтении одобрила проект, освобождающий участников СВО от наказания на стадии суда

Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по делам в отношении мобилизованных или заключивших контракт о прохождении военной службы.

В августе Верховный суд РФпредложил дополнить механизм освобождения участников СВО от уголовной ответственности, предусмотрев возможность приостанавливать уголовные дела не только на стадии следствия, но и на стадии суда. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.

Сейчас приостановление уголовных дел предусмотрено только на стадии предварительного расследования.