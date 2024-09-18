Роспотребнадзор установил источник заболеваемости пневмонией в школах Екатеринбурга

Роспотребнадзор установил, что стало возбудителем массовой заболеваемости пневмонией в нескольких школах Екатеринбурга. В ведомстве уверяют, что ситуация контролируемая.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в сентябре нынешнего года среди учащихся школ уральской столицы регистрируются случаи заболевания внебольничной пневмонией. Специалисты ведомства проводят эпидрасследование. Установлено, что предварительной причиной формирования очагов стали заносы инфекции в образовательные учреждения самими учениками.

Определен основной возбудитель заболеваний учеников школ №16, 19, 23 и 181 Екатеринбурга – это микоплазма. Пробы, отобранные у заболевших учеников школы №79, еще находятся в работе.

Роспотребнадзором принят полный комплекс мер для недопущения распространения заболевания. Среди прочего школьников перевели на дистанционное обучение. Расследование продолжается, ситуация остается на контроле ведомства.