Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге сделают частично платным

Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге собираются сделать частично платным. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

Как в горадминистрации передали слова мэра Алексей Орлова, платить за вход нужно будет только по вечерам и выходным. В будние дни со своими коньками вход будет бесплатным. Помимо этого, планируется продумать льготы для детей и студентов.

Средства на каток будут взяты из бюджета, заложенного на ледовый городок. Градоначальник отметил, что к проекту уже хотят присоединиться многие представители бизнеса.

Напомним, что реализацией катка площадью почти 3,5 тыс. кв.м. занимается команда Парка Маяковского. А ледовый городок с детскими горками перенесут в Исторический сквер. Рядом с катком расположится павильон, где можно будет взять напрокат коньки, переодеться и оставить вещи в камере хранения. Там также можно будет купить еды и горячие напитки.